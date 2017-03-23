Microsoft ve Sony, Her Sene Yeni Bir PS ve Xbox mı Üretecek?

Stardock adlı firmanın CEO’su olan Brad Wardell’e göle gelişen teknoloji konsol dünyasında da her sene konsol üretmeye itebilir.

Hala “yeni jenerasyon” olarak adlandırdığımız, ve yaklaşık 5-6 sene önce tanıtılmış olan PlayStation 4 ve Xbox One konsollarını kullanıyoruz. Son dönemde ufaktan ufaktan tökezlemeye başlayan bu ikiliden ilk olarak Sony, PS4 Pro ile nesil değil, güç atlaması yapmış. Xbox ise Project Scorpio ile nesil atlamaya çoktan hazırlanmıştı.

Fakat Stardock adlı yazılım ve oyun şirketinin CEO koltuğunda oturan Brad Wardell’e göre artık bu devir sona eriyor. 7-8 yılda konsol yenileme dönemi günümüzün 4K ve üzeri teknolojileri ile ve özellikle HDR teknolojisi için yetersiz kalacak. Yani 4K yaygınlaştı denebilir, ayrıca HDR teknolojisi de gittikçe gelişiyor. Bu şekilde görüntü teknolojileri de hızlı gelişme göstermesi sebebiyle konsollar da ayak uydurmak için Apple’ın her sene iPhone üretmesi gibi Xbox ve PlayStation üretme yolunu seçebilir.

Eğer böyle bir durum olursa ise oyuncular tarafından büyük tepki alacağını ve oyuncuları ciddi oranda PC oyunculuğuna geçmesini sağlayacağını düşünüyorum. Ancak gerçekten konsolların yetersiz kalma süresi elbette artık 7-8 sene değil, 3-4 seneye mutlaka ineceği kanaatindeyim.

Peki, size göre her sene yeni bir konsol çıkma durumu mantıklı olur mu? Yoksa PC gibi donanım parçaları yenilenebilir mi olacak?