Microsoft ve Xiaomi, Stratejik Ortaklık Yapacak

Microsoft ve Xiaomi, gelecekteki yapay zeka teknolojileri barındıran cihazlar için stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Microsoft ve Xiaomi arasında imzalanan anlaşma, Xiaomi'nin geliştireceği cihazlar için Microsoft'un bulut bilişim teknolojilerini kullanmasını içeriyor. Microsoft'un doğruladığı anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da, yapılan basın açıklamasında projelerden biri açıklandı. Cortana tabanlı Mi AI hoparlörü, Microsoft-Xiaomi ortaklığının ilk ürünü olacak. Google Home veya Amazon Echo gibi cihazlara alternatif olarak piyasaya çıkacak olan Mi AI, rakiplerine göre uygun fiyatlı olacak.

Şu an Cortana ile gelen tek akıllı hoparlör olan Harman Kardon Invoke, 150 dolarlık yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Çin'de hali hazırda satışta olan Mi AI ise, bu hoparlörün üçte biri fiyatına satılıyor. Xiaomi, batı pazarı için çıkaracağı Cortana destekli Mi AI'ı agresif bir fiyat politikasıyla satışa sunmayı planlıyor.

Microsoft ile Xiaomi arasında yapılan ortaklık bununla sınırlı değil. Geliştirilmiş yapay zeka özellikleriyle Bing, Edge, Skype gibi uygulamalar Xiaomi cihazlarına entegre edilecek. Bu konu hakkında detaylar henüz netliğe kavuşmuş değil.

Microsoft ile Xiaomi arasındaki bu ortaklık, yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir. Xiaomi, Microsoft'un yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerini kullanarak cihazlarını geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca Xiaomi'nin batı pazarlarında gücünü arttırabilmesi için önem arz eden bu gelişme, Microsoft'un da Çin pazarına girme konusundaki hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Yapılan bu anlaşma, Microsoft ile Xiaomi arasında ilk defa gerçekleştirilen bir şey değil. 2015 yılında Windows 10'u Xiaomi cihazlarında test etmek için bir anlaşma imzalanmıştı.