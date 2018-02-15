İş istasyonlarında gerçekleşen mikro takılmaların önüne geçmek isteyen Microsoft, iş istasyonları için geliştirilen Windows 10 Pro'ya yeni bir güç yönetim modu ekleyecek.

Microsoft, iş istasyonu sahiplerinin güçlü donanımlarından daha etkili bir şekilde faydalanması adına iş istasyonları için geliştirilen Windows 10 Pro’ya yeni bir güç yönetim modu eklemeyi planlıyor. Yeni güç yönetim modu, Mart ya da Nisan ayında kullanıcılara yayınlanacak olan güncelleme ile birlikte kullanıma sunulacak.

Yeni güç yönetim modunun amacı, sisteminizin izin verdiği kadar yüksek performans elde etmenizi sağlamaktır. Windows Insider şefi Dona Sarkar, yaptığı açıklama ile mevcut yüksek performans politikaları üzerine inşa ettikleri yeni politikanın mikro gecikmeleri ortadan kaldırmasını umut ettiklerini belirtti.

Yeni güç yönetim modu, mikro gecikmeleri engellemek için donanımlardan en üst seviye performansı almaya çalışacak. Bu da gelecek modun dengeli moda göre çok daha fazla güç tüketeceği anlamına geliyor. Bu nedenle Microsoft, yeni güç yönetim modunu pil ile çalışan bilgisayarlarda kullanıma sunmayacak.

Yeni güç yönetim modu, yalnızca iş istasyonları için geliştirilen Windows 10 Pro’da kullanıma sunulacak. Dolayısı ile farklı bir Windows 10 sürümü kullanan iş bilgisayarları bu moddan faydalanamayacak. Ayrıca oyun bilgisayarları için zaten bir ‘oyun modu’ sunan Microsoft, oyun bilgisayarları için de yeni güç yönetim modunu kullanıma sunmayacak.