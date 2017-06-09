Microsoft, Windows 10'a Hoşunuza Gidecek 3 Yenilik Getiriyor!

Geçtiğimiz aylarda kavuştuğumuz Creators Update güncellemesinden sonra daha stabil hale gelen Windows 10, PC’lerimizin vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Microsoft, yeni yayımladığı bir 'ara güncelleme' ile büyük değişikliklere gidiyor.

Firma bugün, Windows 10’un 16215 numaralı yeni bir test sürümünü piyasaya çıkarttı. Eğer Windows Insider (geliştiriciler için) sürümüne sahipseniz, bu güncellemeyi alacaksınız. Eğer son kullanıcı sürümlerini kullanıyorsanız biraz beklemeniz gerekecek. Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından büyük değişiklikler getirecek yeniliklere hep birlikte göz atalım:

Bildirim Merkezi Yenilendi:

Cihaz ayarları, uygulamaların gruplanmış bildirimleri artık daha düzgün ve göze hoş gelen bir tasarımla karşımızda. Windows 10, bildirimler konusunda gittikçe tutarlı işler ortaya koymaya devam edecekmiş gibi gözüküyor.

Favori Web Siteleri Araç Çubuğunda:

Microsoft, internet tarayıcısı Edge’i çok sevdi ve markasına fazlasıyla güveniyor. İşletim sisteminin her köşesine Edge’den kopmamızı zorlaştıran özellikler getirmesi bundan olsa gerek. Artık favori internet sitelerimizi, tıpkı bir uygulamaymış gibi ayrı ayrı araç çubuğumuza pinleyebileceğiz.

Gelişmiş El Yazısı ve Emoji Desteği:

Microsoft’un önem verdiği bir diğer detaysa dokunmatik kalem desteğini geliştirmek. El yazımızdaki jest ve karakterleri daha iyi tanıyan ve el yazımızı otomatik olarak fontlara dönüştüren sistem gelişiyor.

Silme, düzenleme ve emojiler ekleme gibi özellikler de daha pratik hale geliyor. Ayrıca artık uygulamaları ve web sitelerini gezinmek için kalemimizi tam fonksiyonlarıyla kullanabileceğiz. Yeni “Kalemimi Bul” özelliği sayesinde dokunmatik kalemi kaybetmeniz artık çok zor olacak.