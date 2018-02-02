Microsoft, 1 Mart’tan itibaren Windows 10’da virüs bulup bu virüsleri temizlemek için paralı uygulama öneren “sahtekar” uygulamaları kaldıracağını duyurdu.

Microsoft’un Windows 10 için sunduğu antivirüs programı Windows Defender, önümüzdeki ay yeni bir güncelleme ile geliyor. Windows Defender, gelecek yeni güncelleme ile birlikte bilgisayarınızda zorla indirilen ve ek hizmetler için ödeme yapmanızı isteyen yanıltıcı içerikli uygulamaları kaldırmaya başlayacak.

Son derece yaygın ve zararlı olmasa da sinir bozucu olan bu yazılımlar, genelde bilgisayarınızda 300 tane virüs, 500 tane kayıt defteri hatası gibi sorunlar bulduğunu ve ücretli bir şekilde sizin için bunları temizleyebileceğini söyleyen uygulamalar oluyorlar. Tecrübeli bir bilgisayar kullanıcısı bu tarz programlara kanmıyor olsa da, bu konuda daha tecrübesiz insanları kandırarak haksız kazanç elde edilebiliyor.

Microsoft’un Windows Defender ekibinden Barak Shein, “Bilgisayarı bir hata varmış gibi tarayıp, daha sonra müşterileri korkutacak mesajlar ileten ücretsiz program sürümlerinde bir artış oldu. Bu programların ücretli versiyonları, genelde temizleyici ve iyileştirici uygulamalar olarak adlandırılır ve sözde ücretsiz sürümün keşfettiği sorunları düzeltir” dedi.

Microsoft, bu uygulamaların Windows kullanıcıları için rahatsızlık verici olduğunu düşünüyor. Kendi deneyimlerime göre bu görüşlerinde pek de haksız değiller. Şirket, 1 Mart’ta gelecek güncellemeyle bundan sonra bu uygulamaları kaldırmaya başlayacak. Peki, sizce Microsoft’un bu hamlesi doğru mu? Yorumlarınızı bekliyorum.