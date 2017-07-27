Microsoft, Windows 10'da hata bulan kişileri ödüllendirmeye devam ediyor. Yeni ödülün miktarı ise 250 bin dolar.

Microsoft, 'güvenlik açıklarına ödül' programını genişletmek için Windows Ödül Programı başlatıyor. Windows 8.1'in güvenlik hataları için 100 bin doların üzerinde ödeme yapan teknoloji devi, Windows 10 ve Windows Server'daki Hyper-V hataları için çok daha ciddi ücretler ödeyecek.

Microsoft ilk olarak ciddi Hyper-V hataları için 250 bin dolar ödeyecek. Windows 10 önizleme ve Microsoft Edge'deki güvenlik açıkları için de 15 bin dolara kadar çıkacak. Bir blog yazısına konuşan Microsoft sözcüsü, ''Güvenlik her zaman değişiyor ve her zaman farklı güvenlik açıklarına öncelik veriyoruz'' dedi. Ayrıca, ''Açıkların değerli olduğuna inanıyoruz, bize güvenlik konusunda gelişmemiz için hizmet veriyorlar'' diye de ekledi.

Yeni Windows Ödül Programı, Microsoft'un takdirine bağlı olarak süresiz olacak şekilde devam edecek. Windows’la birlikte kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atan hataları bulanlar, ödüllendirilmeye devam edilecekler. Facebook, Google, Apple gibi büyük şirketler, sistemlerinde açık bulanları her zaman ödüllendirerek kendilerini bilgilendirmeye teşvik ederler, böylece bir siber saldırı tehdidini mümkün olduğunca engellemeye çalışırlar.