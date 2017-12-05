Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına özel, aynı anda birden fazla kişinin kullanabildiği sanal bir not alma uygulaması olan "White Board" uygulamasını duyurdu.

Microsoft son dönemlerde, özellikle de profesyonel ve sektörel kullanıcılar için oldukça önemli ve faydalı uygulamalar üretmeye devam ediyor. Şimdi de Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının istediği iş gruplarıyla birlikte ücretsiz olarak kullanabileceği, bir tür not alma, resim çizme ve görsel paylaşma programı duyurdu. "White Board" adlı bu uygulama size bir tür okullardaki "beyaz tahta"yı sanal olarak bilgisayarınıza getiriyor.

Sanal olarak üzerine çizimler yapabileceğiniz ve not alabileceğiniz uygulama aynı zamanda bir çok formatta görseli de tabiri caizse üzerine asmanızı sağlayabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan bu uygulamayı iş grupları halinde veya bireysel olarak kullanabilmek için "Office" hesabı gerekiyor. Tam anlamıyla tasarımsal bir özgürlük alanı olmasa da, profesyonel veri paylaşımı için gerçekten de faydalı bir uygulama gibi gözüküyor.

Microsoft şimdilik İngilizce olarak Windows 10 kullananlar için bir "ön inceleme" versiyonunu yayınladı bile. Önümüzdeki aylarda da bu uygulamayı diğer dillerdeki kullanıcılar için de uyarlayacaklarını duyuran Microsoft, bu uygulamanın kullanım alanlarını da geliştirmeye devam edecek. Özellikle de uzun bir süredir bulut sistem üzerinden paylaşıma sahip olan uygulama sayısını arttıran Microsoft bu uygulama ile birlikte güzel bir hamle yapmışa benziyor.

Eğer Windows 10'u İngilizce olarak kullanıyorsanız buradaki bağlantı üzerinden, uygulamanın "ön inceleme" versiyonunu buradaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz. Ancak yine de çok kısa bir süre içerisinde uygulamanın Türkçe versiyonu çıktığında da yine aynı bağlantı üzerinden uygulamayı indirebileceksiniz. Peki uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz?