Microsoft, Windows 10’un gelecek versiyonu için yeni bir değişikliği test ediyor ancak Windows 10’da Mail kullanıcılarını Edge’i kullanmaya zorlayacak olan yenilik, kullanıcıları sinirlendirecek gibi görünüyor.

Ünlü yazılım devi Microsoft, Windows Mail uygulaması içinden tıklanılan bağlantıların Microsoft Edge’de açılması özelliğini test etmeye başlayacaklarını söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu demek oluyor ki, Windows 10 yüklü sisteminizde, Chrome ya da Firefox gibi web tarayıcılarınız varsayılan internet tarayıcısı olarak ayarlıysa, Microsoft buna rağmen Mail uygulaması içinde bir bağlantıya tıkladığınızda sizi bu bağlantıyı Edge’de açmaya zorlayacak.

Bu deneme Microsoft için ilk değil... Bir benzeri daha önce Microsoft tarafından denenmişti. Önceki girişimde Microsoft, Cortana kullanıcılarını, 'Bing aramayı' kullanmaya ve sonuçlarını da Microsoft Edge içinde açmaya zorlamıştı. Böyle bir girişimden kullanıcıların mutlu olmayacağını ve şikâyetlerin baş göstereceğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda Windows 10, kullanıcılarını Chrome’dan Edge’e geçmeye ikna etmek için her türlü yolu deniyor. Daha önce Window 10 içerisinde yapılan Edge tanıtım reklamları da, bu durumun bir habercisi olabilirdi, görünen o ki bunların hiçbiri yararlı olmuyor. Chrome hala en çok kullanılan masaüstü internet tarayıcısı olmayı sürdürüyor. Peki siz bu zoraki yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz?