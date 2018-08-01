Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, altı aylık çalışmanın ardından Windows 10 Redstone 5 ISO imajlarını nihayet yayınladı. İmajları indirmek ve yüklemek için ne yapmanız gerektiğini makalemizden öğrenebilirsiniz.

Windows 10 Redstone 4 ISO imajlarını Mart ayında yayınladıktan sonra 6 aydır Windows 10 Redstone 5 üzerinde çalışmakta olan Microsoft, Windows Insider programına üye olanlar için Windows 10 Redstone 5 ISO imajlarını nihayet yayınladı.

Microsoft, Windows 10 Redstone 5 ISO imajlarını build 17713, build 17127 ve build 17115 için erişime açmış durumda. Şirket ayrıca build 17723 için de Redstone 5 üzerinde çalışıyor ve eş zamanlı olarak build 18204 ile 2019 Windows 10 sürümünü test ediyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Insider Preview şu anda Home, Pro, Education ve Home Single Language sürümlerini içeriyor. Ancak mevcut indirme seçeneklerine baktığımızda Enterprise ve Home Chine sürümleri görüyoruz.

Windows 10 Redstone 5 ISO imajlarını indirmek için öncelikle Windows Insider programına üye olmanız gerekiyor. Windows Insider programına katılmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak Windows 10 Redstone 5 ISO imajlarına ulaşabilirsiniz.