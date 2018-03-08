Windows kurumsal başkan yardımcısı Joe Belfiore, Twitter üzerinden bir tweeti yanıtlayarak Windows 10 S'in önümüzdeki yıldan itibaren mevcut Windows 10 sürümleri için bir mod olacağını doğruladı.

Bildiğiniz üzere Windows 10 S, Windows 10’dan tamamen bağımsız olan, sadece Microsoft Store'daki uygulamaları açabildiğiniz hafif ve kararlı bir işletim sistemi. Bazı söylentiler, Microsoft’un Windows 10 S’i Windows 10’a dahil ederek bir mod haline getireceğini belirtiyordu ki bu söylentilere Microsoft’tan bir açıklama geldi.

Microsoft'un Windows kurumsal başkan yardımcısı Joe Belfiore, PC World’den Mark Hachman’ın kendi tweetini alıntıladığı bir tweete yanıt olarak Windows 10 S’i okullar ve işletmeler için az güçlük çıkaran performans garantili bir seçenek olarak sunduklarını belirtirken, gelecek yıl Windows 10 S’in mevcut Windows 10 sürümleri için bir mod olarak geleceğini açıkladı.

Yaptığı açıklamanın Twitter kullanıcıları arasında bazı tartışmalara neden olduğunu fark eden Belfiore, konuya açıklık getirmek için Windows Blog’da bir makale yayınladı. Windows 10 S’in kararlılık, pil performansı ve hızlı ön yükleme gibi özellikler ile pozitif geri dönüşler aldığını belirten Belfiore, bununla birlikte isimlendirmenin kafa karışıklığına neden olduğunu belirtti.

2019 yılında gelecek güncelleme ile Windows 10 S’in mevcut Windows 10 sürümleri için bir hafifletilmiş mod olarak geleceğini belirten Belfiore, insanların gönül rahatlığı ile Windows 10 S etkinleştirilmiş bilgisayarları alabileceğini, diledikleri takdirde ücretsiz olarak orijinal Windows 10 sürümüne yükseltebileceklerini dile getirdi.

Belfiore, günümüzde iş ortaklarının 20’den fazla Windows 10 S işletim sistemine sahip bilgisayar piyasaya sürdüğünü belirtirken, önümüzdeki aylarda sayının daha da artmasını umduğunu söyledi. Belfiore, ayrıca Windows 10 S’in bir mod olarak kullanıcılara sunulması ile müşterilerinin büyük bir kısmının Windows 10 S’i kullanmayı tercih etmesini beklediklerini belirtti.