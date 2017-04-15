Microsoft, Windows 10'u Güncellemeyene Destek Vermeyecek

Microsoft, Windows 10 güncellemelerini Mayıs ayına kadar yapmayanlar için güvenlik ve hata düzeltme güncellemesinin yayınlanmayacağını söyledi.

Büyük boyutlu güncellemeleri kullanıcılara haber vermeden yayınlamasıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Microsoft, yine çok tartışılacak bir kararını duyurdu. Özellikle Windows'un otomatik güncellemelerini kapatan kullanıcıları ilgilendiren bu karar Windows 10'un güvenli ve kararlı yapısın edeniyle önem taşıyor.

Microsoft'un açıkladığına göre Windows 10'u 9 Mayıs 2017'ye kadar en güncel sürümüne güncellemeyen kullanıcılar artık güvenlik ve hata düzeltmeleriyle ilgili güncellemeleri almayacak. Microsoft'un bu kararı almasının başlıca nedeni ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı Creators Update güncellemesinim oldukça kapsamlı yenilikleri ve hata gidermelerini içeriyor olması.

Kısacası eğer 9 Mayıs'a kadar Creators Update güncellemesini yüklemezseniz Windows 10 işletim sisteminde oluşan hataları gideren güncellemeleri alamayacaksınız ve bu noktada işletim sisteminizde çıkan sorunların sorumluluğu sizde olacak. Bu nedenle en güncel Windows 10 sürümünü kullanmanızı öneriyoruz ancak Creators Update'in yarattığı bazı sorunlarla ilgili duyumları hesaba katarsak birkaç gün daha güncellemenin daha kararı hale gelmesi için beklemeniz daha iyi olacak.