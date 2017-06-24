Windows 10'un Kaynak Kodlarının Sızdırıldığı Onaylandı.

Geçtiğimiz hafta Beta Archive adlı sayfada paylaşılan Windows 10'a ait kaynak kodlarının gerçek olduğu Microsoft tarafından doğrulandı.

Microsoft Windows 10’a ait kaynak kodlarının bir kısmının bu hafta internete sızdırıldığına dair bilgiler, Microsoft’tan gelen onaylamayla kesinleşti.

Sızdırılan Windows’un USB, depolama ve Wi-Fi sürücüleriyle ilgili olduğunu bildiğimiz dosyaların, Microsoft’un Paylaşılmış Kaynak Kit’ine ait olduğunu öğrenmiştik. Şimdi Microsoft’tan gelen açıklamaya göre; “Yaptığımız incelemeler sonucu sızdırılan dosyalar Windows 10’un kaynak kodunun bir parçası olup sadece partnerler ve üreticiler ile paylaşılıyor.”

Microsoft için oldukça utanç verici olacak sızıntının içeriğine daha detaylı bakıldığında, dosyaların sadece sürücülerden ibaret olmadığını görüyoruz. Dosyaların içinde Windows 10’un mobil cihazlara uyarlanmasını sağlayan “Windows 10 Mobile Adaption Kit”, “Windows 10 Geliştirici Kiti” ve bazı ARM işlemci tabanında çalışacak Windows 10 sürümleri de yer alıyor.

Sızıntılar hakkında haberlerin yayılmasının ardından dosyaların yüklendiği Beta Archive sunucularından dosyalar kaldırıldı. Bunun ardından yapılan açıklamada; “Dosyaların politikamıza uygun olup olmadığıyla ilgili araştırmalar tamamlandıktan sonra gerekirse tekrar erişime açılacaklardır. Microsoft tarafından herhangi bir baskı söz konusu değildir.” denildi.

Ortaya çıkan sızıntılardan tam iki gün önce, İngiltere’de Microsoft sunucularına izinsiz erişim nedeniyle yapılan iki tutuklama, sızıntıya bu kişilerin ulaşılmış olabileceğini gösteriyor.

Microsoft geçmişteki saldırıların büyük çoğunluğundan Insider Programı’yla kurtulmuştu. Bu programda, kayıt yaptıran kullanıcıların gelecek olan işletim sistemlerini daha çıkmadan kullanmalarına izin verilerek merak gideriliyordu.