Microsoft, yeni bir işletim sistemi çıkarmak yerine, Windows 10'u daha da kullanışlı ve güzel hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Microsoft, Windows 10'u geliştirirken belki de diğer işletim sistemlerinde hiç olmadığı kadar kullanıcılarına kulak verdi diyebiliriz. Neredeyse hiçkimse tarafından sevilmeyen başlat menüsü tasarımını modern arayüzle eski haline getiren ve günden güne daha güvenli ve stabil bir arayüze kavuşan Windows 10'a şimdi de 'Fluent' adı verilen özellik geliyor.

Hem teknoloji, hem de yazılım dünyasında süre gelen bir trend oluştu: Yeni ürün çıkarmak yerine, var olanı mükemmelleştirmeye çalışmak. Bu bağlamda, normalde 2-3 senede yeni bir işletim sistemiyle karşımıza çıkan Microsoft, Windows 10'dan vazgeçmeye niyetli değil.

Bu güncelleme ile birlikte Windows 10, görsel olarak çok daha göze hoş gelecek. Uygulamalardaki 'geri' butonları, menülerdeki içerik butonları gibi ince detaylara yeni gölge efektleri geliyor. Bununla birlikte, bu efektler tamamen özelleştirilebilir, yani keyfinize göre değiştirilebilir olacak.

Tüm tasarım değişiklikleri bununla da sınırlı değil; modern çağda her şeyin daha 'göze hitap eden' bir şekilde sunuluyor olması Windows 10'u da değiştirecek. Yukarıdan da görebileceğiniz gibi, Windows 10 çok daha dijitalize, interaktif ve kullanması keyifli bir hale bürünüyor. Ayrıca işletim sistemini bilgisayar başında değil de uzaktan, Xbox One Controller ile kullananlar için de daha rahat bir kullanım sunulması planlanıyor.

Microsoft, detaylarını duyurduğu bu yeniliklerin henüz ne zaman geleceğini açıklamadı. Bununla birlikte bu önemli güncellemenin, içinde bulunduğumuz 2018'in 2. çeyreğinde ücretsiz olarak sunulması bekleniyor.