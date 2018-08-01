Akıllı telefon ve mobil işletim sistemi sektörünü geçtiğimiz yıl içerisinde geçici olarak terk eden Microsoft, pazarın devleri olan Apple ve Google ile iyi geçinmek zorunda. Bu nedenle şirket, akıllı telefonlarınızı Windows 10 kullanan cihazınızla senkronize etmenizi sağlayacak bir uygulama tasarladı.

2018’in başlarında gerçekleştirilen Microsoft Build konferansında, Windows 10’un Android ve iOS ile uyumunu arttıracak bir uygulamadan bahsedilmişti. O uygulama artık resmiyet kazandı. iOS ve Android cihazlarımız, artık Windows 10 ile birlikte daha rahat kontrol edilebilecekler.

Microsoft’un temelinde mobil pazardan uzaklaşma kaygısı yatan bu davranışı kullanıcının da işine geldiği için bir sorun yok. Cihazınızın içeriğini bir Windows 10 PC’ye yansıtacak uygulama, şu anda kitle testlerinin son aşamasında.

Bu arada uygulamaya isim olarak, çok sade ve mantıklı bir tercih yapılmış: Your Phone

Android cihazlara öncelik sağlayan Microsoft, iOS için servisini belirli testlerden sonra sunacak. Kullanıcılar, cihazlarında depolanan fotoğraflarına kolayca erişebilecek, Office belgelerini doğrudan sürükleyebilecekler. Uygulama Windows 10 üzerinden cihazınızın içeriğine hızlı ve kolay erişim imkanı sunacak.