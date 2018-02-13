Betadaki geliştirmeleri test etmek için Windows Insider programına kayıt zorunluluğunun kullanıcıları beta programından uzaklaştırdığını düşünen Microsoft, uygulamaları tek tek test edebileceğimiz yeni bir beta programı başlatacak.

Microsoft’un tüm dünyada milyarlarca bilgisayarda kullanılan işletim sistemi Windows 10, yazılım endüstrisinin en agresif beta programlarından biri olan Windows Insider'a sahiptir. Windows Insider’ın en kötü yanı ise tüm bir işletim sistemini beta olarak kullanmak zorunda bırakmasıdır.

Microsoft’un Windows Insider Takımın’da üst düzey program yöneticisi olan Brandon LeBlanc’a göre Microsoft, beta programında önemli bir değişikliğe gidecek. Bu değişiklik ile birlikte Windows’a gelecek yenilikleri ilk deneyenlerden biri olmak için tüm işletim sisteminin beta programına katılmamız gerekmeyecek.

Yeni sistemle birlikte Microsoft, uygulama bazlı bir beta test sistemi başlatacak. Buna göre saat, takvim, e-posta ya da diğer Windows uygulamalarını tek başına beta olarak test edebileceksiniz. Bir Windows uygulamasını açtığınızda bir açılır pencere bildirimi uygulamanın beta programına katılıp isteyip istemediğinizi soracak. Eğer katılmak isterseniz, koşulları kabul ettikten sonra tek bir uygulamada beta test kullanıcılarından biri olabileceksiniz.

Yeni uygulama bazlı beta programı ile Microsoft, uygulamaların test aşamasından daha fazla kullanıcıdan bildirim toplamayı hedefliyor. Tek bir uygulamayı test etmek için Windows Insider’a katılmak istemeyen kullanıcılar, sıklıkla kullandıkları uygulamaları test ederek Microsoft’a geri bildirimde bulunabilecekler.