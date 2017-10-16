Microsoft, Windows ve Mac İçin Outlook'ta Tasarımı Yeniliyor

Yazılım devi Microsoft, e-posta uygulaması Outlook'ta hem Windows hem de Mac işletim sistemi için tasarım değişikliğine giderek daha sade bir kullanıcı arabirimi planlıyor.

Microsoft, Windows ve Mac için Outlook uygulaması üzerinde ciddi tasarım değişikliklerine gidiyor. Yazılım devi, geçtiğimiz ayki Ignite Konferansı’nda tasarım üzerinde gerçekleşecek değişikliklerin küçük bir tanıtımını yapmıştı. Şirketin ana hedefi, uygulamayı mümkün olduğunca sade bir tasarıma kavuşturarak daha kullanışlı hale getirmek. Hem yeni hem de eski Outlook kullanıcılarının dünyanın en çok tercih edilen e-posta uygulamalarından birinde herhangi bir karışıklık ile karşılaşmadan gezinebilmesi, Microsoft’un yeni tasarım değişikliğindeki en önemli amacı.

Yeni özelleştirilebilir menü, kullanıcıların Outlook’da en çok kullandıkları düğmeleri ekleyip kullanmadıklarını çıkarmalarını ve menüyü tamamen kişisel kullanıma göre kontrol altında tutmalarını sağlıyor. Uygulamanın solunda bulunan gezinme paneli ise farklı hesaplardaki e-posta klasörlerine daha kolay ulaşabilmeyi sağlıyor.

Microsoft, özellikle Outlook’un Mac uygulamasında çok daha fazla tasarım değişikliği planlıyor. Şirket, yaptığı açıklamada MacBook’ların yöneticiler ve iş dünyasındaki önemli kişiler arasında popüler olduğunu ve bu nedenle Outlook’un en iyi e-posta hizmetini vererek bu kullanıcıları kazanması gerektiğini belirtti. Mac’te Windows ile benzer değişiklikler gerçekleşse de bunlara ek olarak ‘arama’ ve ‘takvim’ bölümlerinde de bazı tasarım değişiklikleri gerçekleşecek. Takvimler’in arayüzü, uçuşlar ve randevuları yönetmek için çok iyi bir görünüme sahip olacak.

Tasarım değişiklikleri ve diğer özelliklerin Windows ya da Mac için ne zaman gerçekleşeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat her iki işletim sistemi için de testler başlamış durumda ve benzer zamanda güncellemeler alacaklarını söyleyebiliriz. Yeni güncellemelerin ilk olarak Office 365 üyelerine geleceği tahmin ediliyor.