Microsoft, en başarısız Windows işletim sistemi sürümü olduğu söylenen Vista'ya 11 Nisan 2017 itibariyle güncelleme yayınlamayacak.

Windows işletim sistemiyle birlikte işletim sistemleri arasında lider platformu sunan Microsoft, geçmiş tarihlerde sunduğu işletim sistemi sürümlerine desteğini kesmeye ve güncellemelerini durdurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Windows XP'den sonra çıkardığı ve Microsoft'un en başarısız işletim sistemi sürümü olarak kabul edilen Windows Vista, 11 Nisan 2017 itibariyle tarihe karışıyor. Daha önce Windows Vista'ya verdiği desteği kesen Microsoft bu tarihle birlikte işletim sistemi için hiçbir şekilde yama ya da sistem güncellemesi yayınlamayacak.

Mevcut Windows Vista kullanıcılarını Windows 10 işletim sistemine yönlendiren Microsoft, Windows 10 olmasa da Windows Vista kullanıcılarına daha üst bir Windows sürümüne terfi etmesini öneriyor. Elbette Vista kullanıcıları yeni Windows sürümüne terfi etmek için belli bir lisans fiyatı ödemek durumunda kalacak ya da isterlerse güncelleme almadan Vista'yı kullanmaya devam edebilecek.