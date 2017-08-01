Microsoft, Word Flow Klavyesinin Yerine SwiftKey'i Getiriyor

Microsoft, sevilen klavye uygulaması Word Flow'u sona erdirdi ve yerine, arkasında Windows Mobile bulunan SwiftKey'i getirmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Paint'in sona erdiğinin açıklanması, Microsoft'un Windows 10'un özelliklerinin kullanımdan kaldırılması ya da uygulamaların silinmesi hakkındaki sessizliğini ilk kez bozuşu olduğu için biraz fazla abartılmış olabilir. Ancak söz konusu Redmond'un iOS klavyesi ise böyle bir şeyin açıklaması olamaz. 'Microsoft Garage' projesi olan Word Flow'u artık App Store'dan indiremiyorsunuz.

iPhone'unuzun varsayılan klavyesinden memnun değilseniz ve Microsoft'un Word Flow'unu seviyorsanız, size SwiftKey'i kullanmayı tavsiye edebiliriz. Üstelik SwiftKey hem Android hem de iOS'larda kullanılabilir.

Geçtiğimiz yıl Windows Phone ve Mobile tarafından 250 milyon dolara alınan SwiftKey, çoğu kişiye göre Word Flow'dan daha hızlı, akıcı ve güvenilir. Uygulamanın tek eksik noktası ise Word Flow'da gördüğümüz ve tek elle en iyi klavye kullanma deneyimini sunan Ark modunun olmayışı. Yani henüz.

Uygulamanın tasarımı oldukça kolay bir kullanım sağlıyor, ayrıca geliştirici ekibi geri bildirimleri sürekli izleyerek gelecek güncellemeleri buna göre şekillendiriyor. Her ne kadar iyi bir alternatifi olsa da Word Flow'un gitmesi üzücü.

Linke tıklayarak SwiftKey'i indirebilirsiniz. (Android - iOS)