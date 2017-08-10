Microsoft Xbox Live Creators Resmen Başladı!

Microsoft, geliştiricilerin Xbox One veya Windows 10 bilgisayarlarına doğrudan oyunlar yayınlamasına izin vermek için bugün Xbox Live Creators Programını resmen başlatıyor.

İlk oyunlar bugün Xbox Mağazasında "Yaratıcılar koleksiyonu" adlı özel bir bölümde bulunuyor. Sadece şu an dokuz oyun var. Ancak umuyoruz ki yakında bu sayı oldukça artacaktır. Microsoft, Creators koleksiyon oyunları için sertifika işlemini basitleştirdi. Artık konsept onayı gerekmeyecek. Bu durum geliştiricilerin henüz bitmemiş oyunları geri bildirim alabilmeleri için yayınlayabilecekleri anlamına geliyor.

İçerik oluşturucu koleksiyon oyunları Başarılar, Gamerscore veya Xbox Live çok oyunculu erişime sahip olmayacak ve bu özelliklere erişmek isteyen geliştiricilerin ID @ Xbox programına geçmeleri gerekecek. İçerik Oluşturucu Programı, ID @ Xbox aracılığıyla yayınlanan küçük işletmeler yerine, daha çok hobi olarak oyun geliştirenler için tasarlanmış gibi görünüyor.

Indie geliştiricileri oyun oluşturmak ve yayınlamak için Xbox One konsollarını kullanabilir ve başlıklar Universal Windows Apps olarak oluşturulmalıdır. Böylece oyunlar Windows 10 üzerinde çalışabilirler.

Microsoft'un ID @ Xbox programının direktörü Chris Charla, "Bu sadece başlangıç. Gerçekten de yaratıcı geliştiricilerin yapmayı seçtikleri ne olursa olsun, yaratıcı oyunlar, tanıdık stiller ve bazı yeni deneyimler bulacaksınız.” dedi. Creators collection oyunlarına bugünden itibaren Xbox One Store ve Windows Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

