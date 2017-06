Microsoft'un Yeni Şahanesi Xbox One X Tanıtıldı!

Microsoft'un uzun süredir Project Scorpio ismi ile gizlediği Xbox One X sonunda duyuruldu. Konsol, 4K/60 FPS oyun desteği sunacak.

Microsoft’un uzun süredir çıkarmaya hazırlandığı yeni oyun konsolu Project Scorpio sonunda duyuruldu. E3 2017 Microsoft konferansında tanıtılan Project Scorpio’nun ismi Xbox One X olacak.

Xbox Play Anywhere desteği ile Xbox One’da bulunan tüm oyunları destekleyecek Xbox One X, Xbox Store veya Microsoft Store üzerinden aldığınız oyunları Xbox One ve Windows 10’la beraber paylaşabilecek. Xbox Play Anywhere’le beraber yalnızca oyunu paylaşmayacaksınız, aynı zamanda oyun verilerinizi bu 3 platform arasında kullanabileceksiniz.

7 Kasım 2017’de piyasaya sürüleceği açıklanan Xbox One X’in donanım özelliklerine baktığımızda Xbox One’a göre yüzde 30 daha iyi işlemci performansı görüyoruz. 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli AMD işlemciden güç alacak yeni konsol, 1.17 GHz hızında çalışan 6 teraflop GPU ve 12 GB GDDR5 RAM ile birçok oyunu 4K/60 FPS’te çalıştıracak.

Xbox One X’te yer alan HDR desteği sayesinde 4K TV’niz olmasa bile oyunları 4K’da oynuyormuş gibi çok daha yumuşak detaylarla oynayabileceksiniz.

Microsoft Xbox One X’in donanımı VR performansını çalıştırmak için geliştirilmiş olsa da, PlayStation VR gibi somut bir adım bu konferansta atılmadı. Geçen yıl sanal gerçekliği düşündüğünü net bir şekilde dile getiren Microsoft, ilerleyen dönemde Hololens ile Xbox One X’i birleştirir mi, o konuda bir fikrimiz henüz yok.

Yeni konsolla birlikte özel oyunlar da duyuruldu. Bunlar arasında en dikkat çeken oyun, Xbox One hayranlarının yakından takip ettiği Forza serisinin yeni oyunu Motorsport 7 oldu. Xbox One X ile birlikte çıkacağı duyurulan ve 4K/60 FPS’de çalışacak oyun, gerçekçi atmosferi ve 700’den fazla arabasıyla oyuncuların dikkatini çekecek gibi duruyor.

Xbox One X'in Fiyatı

Microsoft, cihazın başlangıç fiyatının 499 dolar olduğunu açıkladı. Bu kış satışa sunulacak cihazın ülkemizde 2000 TL (+/-) civarında bir fiyata piyasaya sürülmesini bekliyoruz.