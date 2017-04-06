Microsoft Xbox Scorpio'nun Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Microsoft, "gelmiş geçmiş en güçlü konsolu" piyasaya süreceğini açıklamıştı ve şirketin yaptığı açıklama, bu iddianın doğru olduğunu kanıtlıyor.

Microsoft, yeni nesil konsolu Scorpio'nun "şimdiye kadar üretilen en güçlü konsol" olacağına söz vermişti ve kesinlikle ciddi görünüyor. Microsoft, Digital Foundry'e yaptığı açıklamada, Project Scorpio'nun gelişmiş bir CPU ve 12GB'lık GDDR5 RAM ile donatıldığını onayladı.Şimdi teknik özelliklere bir göz atalım:

İşlemci: 2.23 Ghz'lik 8 çekirdekli mimari

Grafik Yongası: 1172 Mhz'lik 40 hesaplayıcı ünite

Bellek: 12 GB

Sabit Disk Kapasitesi: Asgari 1 TB

Bellek Genişliği: 326GB/s

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-Ray

Microsoft Xbox ekibinin bu projeye en çok ne kadar çaba gösterdiği belli oluyor. Karşımızda inanılmaz bir teraflop potansiyeli var. Scorpio, hiç zorlanmadan 4K grafik seçeneklerinde, 60 kare / saniye hızında Forza'yı çalıştırabilir. Üstelik Microsoft, Scorpio ile Xbox 360 ve Xbox One oyunlarına da destek verileceğine de garanti verdi.