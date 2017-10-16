Bir Microsoft çalışanı, geçtiğimiz günlerde Just Dance 2018 isimli yapımın açıklama kısmında PlayStation 4 ürünlerinden bahsetti. Söz konusu açıklama, daha sonra kaldırıldı.

Her platformda olduğu gibi konsolda da büyük bir rekabet söz konusu. Microsoft ve Sony, Xbox ve PlayStation çözümleriyle birbirlerine üstünlük kurmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Şu sıralar Nintendo da rekabete katılmış olsa da sınırlı ülkede çıkan ürünleri sebebiyle onlar için tam bir rakip tanımlaması yapamayız.

Rekabetin üst seviyede olduğu oyun konsolu platformunda pek de alışık olmadığımız bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Xbox Store’da, Just Dance 2018 isimli oyunun açıklama kısmında oyunun 4 oyuncuya kadar PlayStation ürünleri olan PS Move ve PS Camera ile desteklendiği bilgisine yer verildi. Fazlasıyla fair-play örneği bir davranış gibi görünen bu kısım, Microsoft tarafından fark edildikten sonra Xbox Store’dan kaldırıldı.

Bunun bir Microsoft çalışanı tarafından özellikle yapılmış olabileceği belirtiliyor. Şu an için bir bilgiye sahip değiliz, fakat şirket muhtemelen bunu yapan çalışanı için bir cezai yaptırım düşünüyordur. Eğer herhangi bir gelişme yaşanırsa en kısa sürede aktaracağız.

Oyunun açıklama kısmındaki PS ürünlerine ait bölümü aşağıdan görebilirsiniz.