Windows, Resimlerinizi PC’ye Hızlıca Aktaracak!

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi, Microsoft’un fotoğraf transferleri konusundaki duyarsızlığıydı. Her ne kadar üreticiler kendi programlarını Windows için geliştirseler de sıra Microsoft’a çoktan gelmişti.

İlk olarak Apple ekosisteminden (iOS + MacOS) yararlanan kullanıcıların dışında ciddi bir iOS ve Android kullanıcı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir iPhone ya da iPad’iniz var ve kullandığınız bilgisayarın işletim sistemi Windows ise fotoğraf aktarımı konusunda köşeye sıkışıyorsunuz. Aynı şey, Android kullanıcıları için de geçerli. Bu noktada ne yazık ki iTunes’un Windows sürümü ve Android üreticilerinin programları yetersiz kalıyor.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde Windows yüklü bilgisayarınıza aktarmak için Android ve iOS uygulaması geliştren Microsoft, sonunda dertlerin tercümanı oldu. Uygulama yakında Windows 10 ile birlikte test edilecek ve sonrasında, son kullanıcılara güncellemelerle gönderilecek.

Aynı Wi-Fi ağındaki telefon ve bilgisayarların fotoğraf alışverişi yapmasını sağlayacak uygulama, Windows 10’daki Fotoğraflar programıyla senkronize şekilde çalışacak. Mevcut sistemlerinde OneDrive’ın benzer bir hizmeti olsa da genel kullanıcının bundan pek haberi yoktu.

Microsoft, aynı zamanda fotoğraflar ve videolarda kullanılacak özel efektler, temalar ve müzik de dahil olmak üzere birinci sınıf içerikleri de bu uygulama ile kullanıma sunacak. Yani bilgisayarımıza göndermeden önce fotoğrafları düzenleyebileceğiz. Önümüzdeki ay Windows Insider ile birlikte başlayacak bu süreç, bir sonraki büyük Windows güncellemesinin parçası olabilir.

Dev şirket, artık mobil işletim sistemi Windows Mobile’ı gözden çıkarsa da akıllı telefon dünyasını göz ardı edemiyor. Yeni stratejisiyle bilgisayarları, iOS ve Android’i daha iyi hale getirmek için kullanıyor. Diğer yandan internet tarayıcısı Microsoft Edge, iOS ve Android için kullanılabilir durumda ve PC’deki ile senkronize halde çalışıyor.