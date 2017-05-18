Microsoft, 'Yanlışlıkla' Windows 10 İçin Kontrol Merkezi Özelliğini Duyurdu!

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Microsoft, Windows 10'a gelecek güncelleştirmeyi yanlışlıkla duyurdu. Olayın farkına varır varmaz görseli silen Microsoft, artık çok geç kalmıştı.

Microsoft, kısa süre önce yayınladığı Creators Update güncellemesi ile birlikte Windows 10 işletim sistemi için detaylı bir güncelleştirme yayınlamıştı. Hemen arkasından yeni çalışmalara başlayan Microsoft, üyeler için birkaç özelliğin görsellerini Windows Blog’da yayınlandı. Yapılan paylaşımın ardından kaldırılan bir görsel, herkesin kafasını karıştırdı. Microsoft’un yanlışlıkla yeni bir özelliği paylaştığını düşünen kullanıcılar, görsellerin ekran görüntüsünü çoktan almıştı.
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Microsoft, “Kontrol Merkezi” adı verilen yeni bir özelliği test ediyor gözüküyor. Gizli kalmasını istese de bunu başaramayan Microsoft, hızlı işlemlerin tamamını tek bir seçenekte sunmayı hedefliyor.

Kontrol Merkezi, tek bir alandan tüm sistem işlerini kontrol etmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bazı ayarların kişisel isteğe göre yeniden düzenlenebilmesi gibi özellikleri barındıran Kontrol Merkezi, Sonbahar Creators Update güncellemesi ile birlikte yayınlanması bekleniyor.

Adı daha önce duyulmamış birçok özellikte olduğu gibi testlerden başarısız sonuçlar alırsa Kontrol Merkezi, Microsoft tarafından iptal edilebilir. Sanırım bu özelliklerin kesinliği için sonbaharı beklememiz gerekiyor.

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Kaynak : http://www.windowscentral.com/microsoft-accidently-teases-new-control-center-feature-works-windows-10
Etiketler: microsoft, windows 10, kontrol merkezi
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