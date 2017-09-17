Microsoft'un yapay zeka destekli olan Pix Camera uygulaması yapay zeka özelliklerini artık daha çok kullanıyor.

Yapay zeka günden güne hayatımızda daha büyük bir yer edinmeye başladı. Gündelik yaşantımızda bir çok alanda kullandığımız çeşitli yapay zekalar hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Microsoft'un geliştirdiği Pix Camera çektiğiniz fotoğrafları daha net ve daha düz görünmesini sağlıyor. Bu sayede uzaktan fotoğrafını çektiğiniz, herhangi bir not yada yazı fotoğrafını daha iyi okuyabileceksiniz.

Şuan için sadece iOS platformunda bulunan Pix Camera'yı yakın bir zamanda Android kullanıcılarıda kullanabilecek. Bu uygulama sayesinde çektiğiniz yazı içeren fotoğraflar daha kaliteli olacak. Çünkü uygulama otomatik olarak fotoğrafları yeniden hizalayıp ve renk tonlarını ayarlayıp sizlere sunuyor.

Eğer iOS kullanıcısıysanız ve Microsoft'un bu kamera uygulamasını ücretsiz kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.Siz ne düşünüyorsunuz? Pix Camera'yı beğendiniz mi?