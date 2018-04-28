Microsoft, Yazılımını Paylaşan Adamın Hayatını Kararttı

Elektronik geri dönüşüm için yenilikçi çözümler sunan Eric Lundgren, başkalarına iyilik yapmaya çalışırken 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Microsoft’un kurtarma verilerini içeren CD’leri hepimiz ücretsiz olarak bilgisayarlarımızdan oluşturabiliriz. 15 ay hapis cezasına çarptırılan Eric Lundgren de başka bir şey yapmadı. Ücretsiz olan veri kurtarma CD’leri oluşturdu ve bunları insanlara yardım etmek amacıyla çeşitli dükkanlara dağıttı.

Ancak Microsoft avukatları PC'lerin ömrünü uzatmaya çalışan adamı sahte yazılım iddiasıyla tutuklattı. Üstelik bu veri disklerinde orjinal ürün anahtarı dahi bulunmuyor. Cd’yi kullanan kişiler daha sonrasında tam sürüme erişim sağlayabilmek için lisanslı Microsoft ürününü satın almak zorundalar.

Kısaca açıklamak gerekirse herkesin erişebileceği CD’leri Eric Lundgren çeşitli dükkanlara dağıttığı için suçlu bulundu. Mahkemede konuşan dişli Microsoft avukatları bir şekilde hakim ve juri üyelerini lisanssız ve herkese açık olan yazılımların paylaşılmasının yazılım sahteciliği kapsamına girdiğine ikna etti.

Lisansları olmadığı için düzgün bir şekilde çalışmayan CD’lerin nasıl yazılım sahteciliği kapsamına alındığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca soruşturma yeni olduğundan Microsoft, kamuoyu açklaması yapmaktan kaçındı. İlerleyen günlerde yapılan açıklamalarla birlikte gerçekten bir sahtecilik olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.