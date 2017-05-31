Microsoft, geçtiğimiz senelerde büyük zararlar ederek durdurduğu Windows Phone işletim sistemini yeniden geliştiriyor. Yeni telefonların nasıl çıkacağı ise merak konusu.

Microsoft’un PC’ler üzerindeki üstünlüğü, artık kesin olarak kabul edilebilir düzeyde. Ülkemiz dahil dünyanın birçok ülkesinde Windows işletim sistemlerinin “baskın” olarak kullanıldığını kabul edebiliriz. Akıllı telefonlar piyasaya ilk çıktığında Microsoft, Nokia ile beraber mobil platformlara özel telefonlar çıkarmış ancak Android ve iOS’un arkasında kalarak istediği verimi bu alanda alamamıştı.

Windows Phone telefon satışları, dünya çapında bakıldığında %1’in altına düşmüş durumda. Nokia’nın mobil bölümünü satın alan Microsoft, Nokia ile yollarını ayırmış ve mobil platforma olan ilgisini kaybetmişti. Yeni gelen bilgilere göre ise bu durum pek öyle değil.

Microsoft yeni bir Windows Phone işletim sistemi ile çalışacak telefon hazırlıklarının içerisinde. Android ve iOS’un Windows Phone’u geçtiği bir gerçek, ancak Microsoft gibi bir şirketin neler yapacağını bilemiyoruz. Şu anda ayrı bir Windows Mobile şubesi çalıştırdığı anlaşılan Microsoft’un yeni işletim sisteminin şu ana kadar gördüğümüz şeylerden tamamen farklı olduğu konuşuluyor.

Microsoft’un yeni projede neler yapacağı bilinmiyor, ancak Android ve iOS gibi iki dev işletim sisteminin karşısına yeni bir işletim sistemi çıkaracaksa köklü bir sistem olmalı. Bu da Windows 10’da ve PC’lerde çalışan tüm uygulamaları çalıştırabilen bir telefon geliştirdiğini akıllara getiriyor. Şimdilik her şey söylentilerden ibaret, ancak bizzat Windows 10 işlevinde bir mobil işletim sistemi çıkar ve sistem performansını da ona göre kurulabilirse, piyasaya yeni bir gedikli işletim sistemi gelebilir.

Microsoft’un neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki, siz Microsoft’u mobilde tercih etmek için hangi adımları atmasını bekliyorsunuz?