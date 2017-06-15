Microsoft, Xbox One X'ten Para Kazanmayacak!

Xbox ailesinin başındaki isim Phil Spencer, yeni canavar özelliklere sahip Xbox One X'ten Microsoft olarak hiçbir şekilde kâr etmeyeceklerini söyledi.

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde E3 2017 fuarı kapsamında düzenlediği basın konferansında duyurusunu gerçekleştirdiği ve şu anda piyasanın gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolu olarak nitelendirilen Xbox One X, özelliklerinin dışında Microsoft'a maddi yansımasıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Microsoft'un Xbox ürünlerinin başında olan Phil Spencer, verdiği bir röportajında Microsoft'un 4K çözünürlükte 60FPS oyun deneyimi vaat eden yeni konsolu Xbox One X'ten hiçbir şekilde kâr etmeyeceklerini, Microsoft'un konsol satışı yerinde oyunların satışından kâr elde etmeyi planladığını açıkladı.

Hatırlayacak olursanız Xbox One , 6 Teraflop'luk bir grafik işlemcisine, sekiz çekirdekli bir AMD işlemciye ve 12GB DDR5 RAM'e sahipti. Microsoft tüm bu güçlü teknik özelliklere rağmen konsolun fiyatını 499 dolar olarak duyurmuştu. Özelliklerine nazaran uygun fiyatlı kabul edebileceğimiz bu konsol görünen o ki Microsoft'un elde etmek istediği kârdan vazgeçmesiyle birlikte beklenenden daha uygun bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.