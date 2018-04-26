RS5 derlemesini yayınlamak için çalışmalarına devam eden Microsoft, Skip Ahead seçeneğini seçen Windows Insiders kullanıcıları için yeni Windows 10 önizleme sürümünü yayınladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, mobil geniş bant geliştirmelerine sahip bilgisayarlar için yeni bir Windows 10 önizleme sürümü yayınladı. Microsoft’un bu yıl içinde yayınlamayı planladığı RS5 derlemesinin bir parçası olan yapı, bir sonraki güncellemenin RS4’ten daha erken geleceğinin bir göstergesi.

Windows 10 somut bir nesne değil bir hizmettir. Bu da kuruluşunda farklı bir yapıya sahip olsa da güncellemeler ile düzeltilebileceği ve yeni özelliklerle daha yetenekli bir hale gelebileceği anlamına gelir. Bunun farkında olan Microsoft, şu ana kadar yayınladığı dört büyük güncelleme ile işletim sistemini diri tutmayı başardı.

Microsoft’un yayınlamış olduğu yeni RS5 derlemesi yalnızca ‘Skip Ahead’ seçeneğini seçmiş olan Windows Insiders kullanıcıları erişebilir. Micorosft hala RS4 derlemesi için Insiders kullanıcılarının test raporlarına ihtiyaç duyduğundan Skip Ahead seçeneğini çok az sayıda kullanıcı seçebiliyor.

Yeni derleme, varsayılan olmayan bir geliştirilmiş Mobil Geniş Bant (MBB) USB sınıfı sürücü içeriyor. Eğer bilgisayarınız mobil geniş bandı destekliyorsa, yeni sürücüyü varsayılan olarak ayarlamayı deneyebilirsiniz. (Aygıt Yöneticisi>Ağ Bağdaştırıcıları>Genel Mobil Geniş Bant Bağdaştırıcısı veya xxxxx Mobil Geniş Bant Bağdaştırıcısı>Sağ tık> Sürücüyü Güncelle>Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat> Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücüler listesinden seçmeme izin ver>Genel Mobil Geniş Bant Cx Net Bağdaştırıcısı>İleri)

Yeni mobil geniş bant sürücüsünü denemek için bilgisayarınızın kablosuz ağ ve ethernet kablosu ile bağlantısını kesin. Microsoft, yeni geniş bant sürücüsünün güvenilir olduğunu kanıtlaması halinde sürücüyü ileriki güncellemelerde varsayılan olarak kullanıcılara sunacaktır. Ayrıca Microsoft, yeni yapının yayınlanması ile Edge DevTools Preview uygulamasını da resmi olarak yayınlamış oldu.