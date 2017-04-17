Microsoft 'Yetersiz' Telefonlara Güncelleme Vermeyecek!

Microsoft'un en çok zarar ettiği alan açık ara "akıllı telefon" departmanı. Şirket, artık bazı akıllı telefonlarla ilişkisini tamamen kesme niyetinde.

Hemen hemen tüm Windows 10 PC'ler, Creators Update'in nimetlerinden faydalanabilirler ancak akıllı telefon sahipleri bu kadar şanslı olmayacaklar. Microsoft, yalnızca bazı Windows 10 Mobile cihazların Creators Update ile donatılacağını açıkladı.

Şirketin kendi Lumia cihazları (Lumia 550 ve üstü), Alcatel Idol 4S, HP Elite X3 ve VAIO Phone güncelleme almaya hak kazandı. Microsoft üst düzey yöneticisi Dona Sarkar, Windows 10 Creators Update'in bazı telefonlarında “iyi bir kullanıcı deneyimi sunamayacağını ve bu nedenle ilgili cihazların güncellenmeyeceğini” duyurdu.

Başka bir deyişle, bazı Windows 10 Mobile telefonlar hali hazırda uygun olmayan donanımla işletim sistemini kullanıyorlardı. Aslında Microsoft'un eylemi şaşırtıcı değil ve anlaşılabilir. Ne de olsa şirket ilgili departman yüzünden sürekli zarar ediyor, ancak bazı telefonların standart güncelleme döngüsü henüz tamamlanmadı. Yani Microsoft'tan nispten kısa süre önce telefon satın alan bazı kullanıcılar, alınan bu karar sebebiyle hayal kırıklığına uğrayacaklar.