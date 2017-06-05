Microsoft, Android İçin Yüz Değiştirme Programı Çıkaracak!

Microsoft, Android platformu için yüz değiştirme yazılımı çıkardı.

Microsoft, Android için Face Swap adında yeni bir uygulama yayınladı. Adından da anlaşıldığı gibi bu uygulama sayesinde başkalarının yüzünü kendi yüzünüz ile değiştirebiliyorsunuz, ayrıca kendinizde başka bir saç şekli vb. gibi denemeler de yapabiliyorsunuz.

Bu program yeni bir fikir olmasa da diğer programlarla olan farkları sayesinde sizin eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilir.

Nasıl çalıştığı konusuna gelirsek, bir selfie çekiyorsunuz ve galeride olan yüzünüzü değiştirmek istediğiniz bir fotoğrafı seçiyorsunuz. İsterseniz program sayesinde bu aramayı internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft'a göre bu program oldukça karmaşık bir yüz değiştirme motoruna sahip. Bu sayede efektlerin oldukça doğal olması sağlandı. Face Swap, cilt rengi eşleme, ışıklandırma ayarları ve kafa ayarlaması gibi seçenekler sunuyor. Ayrıca program yakaladığı iki adet yüzü de otomatik olarak değiştirme yeteneğine de sahip durumda. Programın nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Face Swap şimdilik Android için bazı bölgelerde yayınlandı. Bu bölgeler, Amerika, Avustralya ve Kanada. Microsoft, önümüzdeki haftalarda Hindistan'da da kullanıma sunmayı planlıyor. Program başarılı olursa tüm dünyada yayınlanacağı da konuşulanlar arasında. Şu an için Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Programı incelemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.