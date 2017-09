İki hasım, bitmeyen bir rekabet. Veresiye yok, onun yerine iPhone var, Windows var. Dünyanın en popüler alışveriş caddelerinden biri, yüzyılın esnaflık kavgasına hazırlanıyor.

Londra’daki Oxford Caddesi ve Regent Caddesi’nin kesiştiği Oxford Circus çevresindeki alan, dünyanın en çok ziyaret edilen alışveriş bölgelerinden biridir. Tüketim toplumunun damarlarında gezinen kan, buralarda pompalanır ve bildiğiniz bilmediğiniz ne kadar büyük firma varsa bu bölgede mağaza sahibidir.

Alışveriş artık insanlar için internet ortamına kaysa bile, gerçek mağazalara gidip ürünleri fiziksel olarak deneyimlemek hala benzersizdir. Apple’ın bundan bir yıl önce büyük bir tadilatla yenilediği Regent Caddesi’ndeki mağazası, dünyanın en iyi Apple Store’larından biridir. Microsoft ise bugün o mağazanın tam karşısına kendi mağazasını açmak için girişimlere başladığını duyurdu.

Perakende satışlar için müşterilerin doğrudan karşılanması önemli bir prestij aracıdır. Apple'ın Regent Caddesi'ndeki merkez mağazası:

Microsoft İngiltere’nin başkanı Cindy Rose, "Londra'nın kalbinde, dünyanın en ikonik alışveriş caddelerinin ikisini bir araya getiren Oxford Circus'ta merkezi bir mağaza açmaktan mutluluk duyarız. Müşterilerimizi tanıyoruz, ister Londra'dan ister daha uzak yerlerden gelsinler, burada yapacağımız işe bayılacaklar. İnsanlar yaratıcılıklarını keşfedecekleri atölye programlarına katılabilecekler. Toplum burada bir araya gelecek” açıklamasında bulundu.

2013’ten bu yana açılması planlanan merkez mağaza lokasyonunu böylece açıklayan Microsoft, oldukça iddialı gözüküyor. Xbox ve Windows gibi dev markaların üreticisi olan şirketin rekabet hakkında konuşmamış olması da dikkat çekici.

Açıkçası Microsoft ürünleri her ne kadar Apple’dan daha çok mağazada satılsa da, birinci elden tüketiciyle iletişim kurma konusunda Apple açık ara daha iyi. Çünkü Microsoft her zaman aracı şirketlerle ürünlerini tüketiciye ulaştırmayı kabul gördü. Ülkemiz her ne kadar Apple mağazası göremesek de yurt dışında bu durum öyle değil.

İlginç bir notla bitirelim: Apple, geçtiğimiz yıl mağazalarının metrekaresi başına 5546 dolar gelir elde etmeyi başardı.