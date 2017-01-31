ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Amazon, Washington Başsavcısı Bob Ferguson'ın Donald Trump'a karşı açtığı davaya destek verdi.

Hatırlayacağınız üzere yeni ABD başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkedeki göçmenelerin ABD'ye girişinin yasaklanması ile ilgili seyahat düzenlemesi onlarca teknoloji tarafından eleştirilmiş; Apple, Google ve Microsoft gibi devler bu karara karşı bu 7 ülkenin vatandaşlarına hem maddi yardımda bulunmuş hem de çeşitli hizmetler sağlayacağını açıklamıştı.

Donald Trump'a gösterilen tepki sadece bunlarla kalmadı. Washington Başsavcısı Bob Ferguson, Trump'ın getirdiği yeni seyahat düzenlemesine dava açacağını duyurmasıyla birlikte Ferguson'a Microsoft ve Amazon şirketlerinden destek geldi.

Tüm çalışanlarına Donald Trump'ın verdiği bu kararı hiçbir şekilde desteklemediklerini ve kongre liderine kararın değiştirilmesi için talep sunacaklarını söyleyen Amazon aynı zamanda Bob Ferguson'ın davasına destek olduklarını ve kendilerinin de farklı yasal yollar üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Microsoft ise bu davaya desteğini "gerekirse şahit oluruz" diyerek dile getirdi. Daha önce bu karar çıktığında da Microsoft açık bir dille tepkisini getiren ilk şirketlerden olmuştu.