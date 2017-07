Middle-Earth: Shadow of Mordor'a Türkçe Yama Eklendi!

Bizleri orta dünyanın derinliklerine götüren Shadow of Mordor'a Oyun Çeviri tarafından hazırlanan Türkçe altyazı seçeneği eklendi.

Steam Yaz İndirimleri, Steam’in şanına yakışır bir başarıya imza attı. Milyonlarca oyun satın alındı ve oyuncuların kütüphaneleri ucuza alınan oyunlarla doldu. Bu oyunlar arasında bizim de sık sık listelerimizde yer verdiğimiz Middle-Earth Shadow of Mordor, GOTY(Game of the Year Edition) sürümü ile 11,80 TL gibi inanması güç bir rakama düşmüştü.

2014 çıkışlı oyunun bu fiyata düştüğünü gören dünya üzerindeki birçok oyuncu bu oyuna bir şans vermek istedi ve oyunu satın aldı.

Oyunu oynamaya başladınız mı bilmiyoruz, ancak şimdi oyuna Oyun Çeviri sayesinde Türkçe altyazı seçeneği de eklendi.

Ülkemizde sayısız oyuna altyazı ekleyerek, oyun dünyasına verdiği destekle ünlenen Oyun Çeviri ekibi, Middle-Earth Shadow of Mordor oyununa Türkçe v1.0 yamasını çıkardıklarını duyurdular. Steam’deki orijinal oyunla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen proje GOTY sürümünü desteklediği için Orta Dünya’da yer alan tüm macerayı Türkçe altyazı seçeneği ile görebileceğiz.

Kurulum sırasında oluşabilecek sorunlara dikkat çeken ekip, yüklemenin otomatik olduğunu, ancak çeviri uygulamasının oyunu bulamaması durumunda elle kurulum seçeneğini sunduklarını belirtmiş. Kurulum sırasında özellikle oyun kayıt dosyalarınızda oluşabilecek sorunlardan bahseden Oyun Çeviri, yedek alarak kurulum yapmanızı öneriyor.

Biz de Kerem Koldakoç yöneticiliğinde gelişen çeviri çalışmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Oyunun Türkçe altyazısını hemen indirmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.