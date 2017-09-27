Shadow of War DLC'si Forthog Orc-Slayer Ücretsiz Olacak!

İlk oyunun geliştirici ekibinde yer alan Mike Forgey'in kanser sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ailesine bağış amaçlı duyurulan DLC'nin tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Middle-earth: Shadow of War’da normalde 5 dolara satılan özel Forthog Orc Slayer DLC'sinin tamamen ücretsiz olacağı duyuruldu. İlk oyunun geliştirici ekibinde bulunan Michael Forgey’in 2016’da kansere yenik düşerek hayatını kaybetmesi üzerine ona ithafen yaratılmış bir karakteri içeren DLC’nin, tüm geliri Forgey’in karısı ve 3 çocuğuna gidecekti.

Bağışın aileye gideceği açıklanmasına rağmen bazı eyalet ve ülkelerde bağışın nereye gideceği belirsiz olunca oyunculardan tepki almaya başlayan Warner Bros ve Monolith Productions daha sonra DLC’den hiçbir şekilde gelir elde etmeyeceklerini belirtmiş, buna rağmen olayın önüne geçilemeyince de ücretsiz olarak yayınlanmasına karar verildi.

Warner Bros, “Bağışı DLC’nin satışına bağlamanın, ailenin maddi desteğini verme ve Michael Forgey’e kalıcı bir anıt oluşturma hedefimize ulaşmanın en iyi yolu olmadığını kabul ediyoruz. Mutlak bir netlik için, niyetimiz her zaman DLC’nin tüm kazancını Forgey ailesine vermekti” dedi.

Warner Bros, bu açıklamaların ardından Forgey ailesine doğrudan bağış yapacağını belirtti. DLC’yi ücretsiz yayınlayacak firma, kullanıcılar Forgey ailesine destek sunmak isterlerse diye bir de bağlantı noktası oluşturdu.