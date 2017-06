Middle-Earth: Shadow of War Çıkış Tarihi Ertelendi!

Ağustosta çıkması planlanan Middle-Earth: Shadow of War oyununun çıkış tarihi ertelendi.

Oyunun yapımcısı Monolith Productions'ın açıklamasına göre, Shadow of War'un 25 Ağustos olan çıkış tarihi 10 Ekim'e ertelendi. Ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi bazı bölgeler için de farklı bir takvim belirlendi.

Middle-Earth: Shadow of War oynanış zevkini devasa açık dünyasıyla, hikayesiyle, RPG sistemiyle ve karakterlerin kişisel geçmişleriyle her açıdan genişletiyor. Middle-Earh: Monolith, Shadow of Mordor ile başlayan bu seride en iyi oyun tecrübesini sunmaya çalışıyor. Bunu sağlamak için de oyunun çıkış tarihini biraz daha uzatma kararı aldılar.

"Gecikmenin tüm bekleyenleri üzdüğünün farkındayız. Fakat bu oyunun mükemmel olması için çok çalışıyoruz." diye belirten firma, E3 etkinliğinde de oyunla ilgili farklı içerikler sunulacağını ekledi.

Yapılan kullanıcı oyun testlerine göre oyunun oynanış zevkinde hissedilir bir artış olduğu da söyleniyor.