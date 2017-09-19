Middle-earth: Shadow of War'un Aksiyon Fragmanı Yayınlandı!

Orta dünyayı sevenler buraya. Shadow of War için yayınlanan interaktif aksiyon fragmanı o kadar gerçekçi ki, kendinizi Yüzüklerin Efendisi filminin içerisinde hissedeceksiniz.

Yüzüklerin Efendisi evrenini çok başarılı bir şekilde oyuna aktarmayı başaran Middle Earth: Shadow of Mordor’un yeni oyunu Shadow of War için yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragman o kadar gerçekçi ki, sayısız oskar kazanan efsane Yüzüklerin Efendisi filminin yeni versiyonunu izleyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz.

Kısa fragmanda karakterimizi savaşın içerisinde görüyoruz. Nemesis sistemi sayesinde kendi saflarına kattığı orklarla birlikte yaptığı mücadeleyi gözler önüne seren fragmanının sonunda bir seçim yapmanız gerekiyor. Takım arkadaşınızı kurtaracak veya ölüme terk edeceksiniz. Seçeceğiniz olaylar farklı sonuçlar oluşturacak. İnteraktif bir video ile karşımıza çıkan Warner Bros, yaptığınız seçimlerin sonucuna göre farklı hikayeler oluşturacak.

Bu özellik oyuna da yansır mı bilinmez, ancak son derece üst düzey grafiklerle tasarlanmış bir fragman için çok ince düşünülmüş bir detay olmuş. Middle-earth: Shadow of War, 10 Ekim 2017’de, PC, PS4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek.