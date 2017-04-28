  • Middle-Earth: Shadow Of War'un Sistem Gereksinimleri

Middle-Earth: Shadow Of War'un Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
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Yüzüklerin Efendisi evreninde hayat bulan Middle-Earth: Shadow Of War'un Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor. Yapımın sistem gereksinimleri de belli oldu.

Ağustos ayında Xbox One, Sony Playstation 4 ve PC için satışa sunulacak Middle-earth: Shadow of War, çok satan Shadow of Mordor'un devamı konumunda. Monolith Productions tarafından geliştirilen ve Warner Bros Entertainment tarafından yayınlanan yapım, PC platformunda muazzam bir donanım talep etmeyecek.

Sızan dedikodulara göre oyunun asgari sistem gereksinimleri şöyle biçimlendirildi.

Asgari Sistem Gereksinimleri:

  • Intel Core i5-6400 2.7GHz veya AMD FX-8300 işlemci
  • 2 GB GeForce GTX 670 veya Radeon R9 380 ekran kartı 
  • 8 GB RAM
  • 45 GB Saklama alanı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz veya AMD FX-8350
  • 4 GB Nvidia GeForce GTX 1060  veya Radeon RX 480
  • 16 GB RAM
  • 45 GB saklama alanı 
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Etiketler: lord of the rings, Middle Earth, Shadow of War
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