Yüksek Boyutuyla Middle-earth: Shadow of War Yayınlandı

Shadow of War, boyutuyla PC kullanıcılarında şaşkınlık yarattı. Oyun 100 GB'lık boyutu ile geliyor.

Orta dünyaya yeniden gitmeye hazır mısınız? Gerek grafikleri gerekse mekanikleri ile herkesin beğenisini kazanan ilk oyunun ardından yeniden geri dönüş yapan Middle-earth: Shadow of War, 10 Ekim'de yani bugün yayınlandı. Oyunun incelemeleri çok yakında gelmeye başlayacaktır, ancak öncesinde oyun hakkında çok önemli bir detaydan bahsetmek gerekiyor.

Shadow of War’un Steam indirmesi birazcık fazla. 97.7 GB büyüklüğünde olan oyun, aynı anda çıkan PS4’e göre çok büyük bir fark içeriyor. Oyun ne yapıldı da bu kadar büyük bir boyutla çıktı bilinmiyor, ancak HDD’nizde yer açmaya başlasanız iyi olacak. SSD gibi fazla depolama alanı olmayan cihazlara bu oyunu yüklemenin cesaret isteyeceğini düşünüyorum.

Steam’de yer alan üst düzey oyunlar genelde 30-50 GB arasında yer alıyor. Bu oyunu diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğu merak ediliyor, zira Shadow of War’un PS4 Pro’da oynayacağınız 4K versiyonu bile 63.93 GB olmuş durumda.

Bazı kişiler PC’de özel yüksek çözünürlüklü kaplamalar olacak derken, bazıları bunun sadece bir sıkıştırma sorunu olduğunu düşünüyor. Sebebi ne olursa olsun, oyunu oynamak istiyorsanız şimdiden PC’nizde yer açmanız gerekecek gibi duruyor.