Mide Asidi Kadar Keskin Olan Bu Göle Düşerseniz Neler Olur?

ABD’nin Yellowstone Milli Parkı’nda bulanan ve bir kaplıca kaynağı olan ilginç gölün suyu o kadar asidik ki, içine düşen bir insanı resmen sindiriyor.

Yüzeyinin altında süper volkanik magma hareketlilikleri olan Yellowstone Milli Parkı, yeryüzündeki en ilginç bölgelerden birisi. Ayrıca parkta bulunan volkanik bölgelerin uzak gelecekte aktifleşmesi bekleniyor.

Milli park, aslında hem yerel hem de uluslararası birçok turistin ilgisini çeken bir bölge ve söz konusu asidik göl, fazlasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. North Caroline eyaletinden bundan yaklaşık 1 yıl önce parka giden 21 yaşındaki bir turist, park yetkilerinin açıklamasına göre asidik kaplıcalardan birine düştü ve ne yazık ki kurtarılamadı. 24 saat içerisinde kızartma tavasına atılan bir tereyağı gibi erimeye başlayan genç, hayata tutunmayı başardı.

Gencin yaşadığı olayı açıklamak için şu örneği verelim: Bir duşa girdiniz ve ideal sıcaklıkta bir suyla banyo yapıyorsunuz, bir anda tepenizden akan su 93 santigrat dereceye yükseliyor ve içinde de mide asidiniz kadar keskin bileşenler var. Hiç şüphesiz, hayatınızı kurtarmak için son bir can havliyle o gölden çıkmaya çalışırdınız. Nitekim adı açıklanmayan genç da aynı şekilde yaptı ve yoğun bir tedavinin ardından şans eseri hayatta kaldı.

Tıpkı örnekteki genç gibi, belden aşağınızdaki cilt katmanlarının zamanla suyunu kaybetmesi, cilt altındaki kılcal damarların patlamaya başlaması ve tahrip olan sinir uçları sonucunda his kaybı gibi sonuçların yaşanması muhtemel. Eğer bu gölde bir dakikadan daha fazla kalırsanız, bir insan çorbası olmamanız için hiçbir engel yok.