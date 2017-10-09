Irkçı Reklamıyla Ağır Eleştiriler Alan Dove’dan Geri Adım

Siyah bir kadının üzerindeki kahverengi tişörtü çıkarıp markanın kendisine ait temizleyici ürünü kullandıktan sonra beyaz bir kadına dönüşen reklamı yüzünden ağır eleştirilen şirket, özür diledi.

Kişisel bakım ürünleri üreten dünyaca ünlü şirket Dove’un hazırladığı reklamda ırkçı ögelere yer vermesi, bunu fark eden bir makyaj artisti sayesinde tüm dünyanın gündemine oturdu. Makyaj artisti, Facebook’ta reklamdan aldığı ekran görüntüsünün yanına "Amerika siyahlara ne söylüyor? Tenimizin rengiyle yargılandığımızı. İnanıyorlar ki… Tenin ne kadar koyuysa o kadar daha az güzelsin." yorumunu ekleyerek paylaşımda bulundu.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise, sabunların tarih boyunca ırkçılıkla iç içe olan reklamlarla bilindiğine dikkat çekmek amacıyla aşağıdaki paylaşımda bulundu:

Dove, sosyal medyada çok ciddi tepki çektiği bu reklamla ilgili 'Dove'un tutkunu olduğu ve inançlarının temeline koyudğu gerçek güzelliğin çeşitliliğini temsil etmediği ve hiç yayınlanmamış olması gerektiği' şeklinde bir açıklama geçti.

Dove’un aynı naneyi daha önce de yediğini unutmayan bir kullanıcı ise, aşağıdaki paylaşımla şirketin 2011 yılında da benzer bir reklam politikası izlediğini hatırlattı: