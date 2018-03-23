Sosyal medya hem biz tüketiciler hem de büyük şirketler için çok önemli bir iletişim aracı. Tüketicilerle samimiyeti ve sosyal medya pazarlama stratejilerini tek potada eriten Migros, viral olan bir Tweet’in altına ortak ya da rakip demeden bir sürü kişiyi topladı.

Toplu taşıma araçlarına verdiğiniz ücretlerden sıkıldıysanız, Twitter üzerinden Migros’u etiketleyip bir paylaşım yapmanız yeterli. En azından Migros’un reklamını bağıra bağıra yapacak medeni cesarete sahipseniz, dev market zinciri için hava hoş. Zira migros, uzun zamandır sosyal medya üzerinden tüketicileriyle kurduğu samimi ilişkiyle gündem olmayı başarıyor. Sosyal medya şeffaflığı konusunda 40 fırın ekmek yemesi gereken, basit bir telefon güncellemesini aylarca bekletip sosyal medyadaki tepki dolu yorumları silen diğer Türk firmalarının örnek alması gerekiyor. Her şey bir kulanıcının Migros’a masum bir öneride bulunmasıyla başladı: Migros, bu cevabıyla oldukça samimi bir yaklaşım sergiledi: Hemen altına bir başka kullanıcı da süt ihtiyacını karşılamak için fırsat bu fırsat dedi: Migros ise süt için İçim’i etiketleyerek talebi karşılamak istedi: İçim de Migros’u geri çevirmedi: Olaya bir özel hastane dahil oldu: Ardından bir market zinciri daha devreye girdi: Olay iPhone X kampanyasına kadar geldi: Elbette diğer sosyal medya kullanıcıları da bu ortamdaki mizah dolu samimiyeti kaçırmadılar:

Kaynak : https://twitter.com/evrimmaymunoglu/status/975663036563382272?s=21

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