Teknolojinin günbegün artmakta olan hakimiyeti, uyduların da küçük boyutlara indirgenerek, her koşulda görüntü almalarını kolaylaştırdı. Bu durum, özellikle kişisel gizliliğe tehdit olarak algılanıyor.

Google 2017 yılı sonlarında yaptığı itirafla, kullanıcıların konum ayarlarından bağımsız olarak konum verisi tespiti yaptığını itiraf etmişti. Yaklaşık bir ay kadar sonra Çinli yetkililer kendi takip sistemlerinin maharetini sergileyerek, bir BBC muhabirinin izini sürerek sadece 7 dakika içerisinde göz altına aldılar. Öyle ya da böyle ‘diktatör’ kavramı günümüzün gittikçe büyüyen bir gerçeği haline dönüşüyor. Bu sürekli gözetlemeler, Finlandiyalı bir teknoloji girişim firması olan ICEYE’nin de katkılarıyla daha da hız kazanacağa benziyor. ICEYE’nin amacı, 100 kg’ın altında mikro radar uydu filosunu hayata geçirmek.

Bu küçük uydu sürüleri, hava durumu ya da saatten bağısız olarak görüntü toplayabilecek kapasitede olacak. Sentetik aralık radarı (SAR) olacakları için ışık ve sıcaklıktan bağımsız olarak çalışıyorlar. Bu nedenle de devlet kurumları, ordu, ve acil yardım ekipleri için kullanımı ideal cihazlar olarak değerlendiriliyorlar.

Bu uydular 80 x 60 x 50 cm boyutlarında bir kutuya girecek kadar küçükler ve antenlerinin uzunluğu sadece 3.5 metre.

ICEYE’nin CEO’su ve kurucularından Rafal Modrzewski BBC’ye verdiği demeçte “Bu projeye başladığımızda insanlara “Neden sadece birkaç milyona mal olacak küçük bir SAR uydu yapmıyorsunuz? diye sorduğumuzda “Çünkü bu imkansız” dediler. “Peki ama neden?” dediğimizde ise cevap verememişlerdi” diyor.

ICEYE, yaptığı uydularda mağazalarda satılan parçaları kullanarak hem yüksek fonksiyonlu, hem de minyatür uydular üretmeyi başardı. “Mağazalardaki parçalara yöneldiğinizde, on yıl öne geçiyorsunuz. Son teknoloji ürünlere erişim sağlamış oluyorsunuz” diyor Madrzewski.

“Hem maliyet, hem de ebat noktasında değişiklik söz konusu çünkü bu parçalar tam olarak telefonunuza sığacak boyutta üretiliyorlar. Biz de aynı parçaları kullanıyoruz.”

Bu hırslı firma, uydu icadını geliştirmek için tam gaz yoluna devam ederken, doğal olarak mahremiyete dair soruların yükselmesine de neden oluyor. Bu firma görüntülenebilen ve görüntülenemeyen şeylerin tespitini yapacak mı? Bizim de yaşadığımız evler, gözetim altında tutulacak mı? Bugüne kadar evlerimizde ve telefonlarımızda hüküm süren devlet, giderek artış gösteren uydu teknolojisiyle birlikte gök yüzünde de hüküm sürmeye başlayacak galiba.