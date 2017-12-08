Mikrodalga Fırında Neden Haşlanmış Yumurta Isıtılmamalı?

Bu yazımızda neden haşlanmış yumurtanın, mikrodalga fırında ısıtılmaması gerektiğini anlattık.

Haşlanmış ve soğumuş yumurtalar genellikle ne yapacağınızı bilemediğiniz şeylerdir. Yani genelde tekrar haşlamak lezzetini bozar. Mikrodalga fırında ısıtmak? Bizce denemeyin bile. Çünkü muhtemelen ya mikrodalga fırınınızı kaybedebilir ya da bir yerlerinizi ciddi bir şekilde yaralayabilirsiniz. Çünkü ısıtırken patlamasa bile, eğer bir yumurtayı mikrodalga fırında ısıtırsanız, en küçük bir çatlakta bile patlamasına sebep olursunuz.

Bunun sebebi ise aslında yumurta sarısının mikrodalga fırın içerisinde 104°C kadar ısınabilmesi. 104°C suyun kaynama sıcaklığından bile daha yüksek bir sıcaklıktır. Yumurtanız ise her ne kadar kaynamış ve katılaşmış olsa da, sarısının ve beyazının arasında çok küçükte olsa su cepcikleri bulundurur. Kaynayan su ise buharlaşıp genişlemeye çalışır. Ancak yumurtanın beyazındaki esnek yapı kabuk bütünlüğünü koruduğu sürece genişlemeye çalışan suyu tutabilir.

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Yumurtanın kabuğunda oluşan en küçük bir çatlak ise bu dengeyi bozar ve yumurtanızın çok kötü bir şekilde patlamasına yol açar. Burada mikrodalga fırının çalışma prensibinden ötürü, ısı vererek değil, yiyeceğin molekküllerini titreştirerek oluşan dirençten ısı üretmesi de önemli bir etkendir. Yani molekülleri birbirine daha az tutunan yumurtanızın içi ısınırken, kabuğu ısınmayacağı için burada kabuğun ısı dengesizliğinden çatlaması da çok olası.

Yani önerimiz, eğer haşlanmış yumurtayı ısıtacaksanız, kabuğunu kırın ve 4'e bölerek yumurtanızı ısıtın. Çünkü gerçekten ortaya çıkan pislik veya çatlamadıysa üzerinize sıçrayabilecek 100°C'lik kaynayan yumurta sarıları muhtemelen size kötü bir gün geçirtebilir. Bu arada yukarıdaki videoyu izlerseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.