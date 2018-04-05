Bir Twitter kullanıcısının eşek şakası, ona inanan takipçilerinin mikrodalga fırınlarının kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Günümüz sosyal medyasının amiral gemisi olan Facebook’un kuruluşunun üzerinden 14 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Bu süre zarfında sosyal medya büyüdü, gelişti ve adeta milyarlarca kişinin dahil olduğu bir kültür haline geldi. Fakat bu kültürün içinde olan bazı kullanıcılar şunu hala fark edememiş durumda; sosyal medyada kimseye güven olmaz.

Wilson isimli bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Tweete bir adet buruşturulmuş alüminyum folyo, bir adet de pürüzsüz bir metal kürenin bulunduğu iki ayrı fotoğraf ekleyen Wilson, ilk fotoğrafta bulunan buruşuk alüminyum folyonun 3 dakika mikrodalga fırında kaldıktan sonra pürüzsüz bir küreye dönüştüğünü yazdı.

Tekrar söylüyoruz; sosyal medyada kimseye güven olmaz. Elbette ki pek çok kişi Wilson’un bir eşek şakası yaptığını ve ‘sosyal medya kültürünü’ tam olarak çözememiş kullanıcıları trollemek istediğinin farkındaydı. Ne yazık ki Wilson amacına ulaştı ve pek çok kişi Wilson’un tweetine inanarak mikrodalga fırınlarını kullanılmaz hale getirdi.

Eğer alüminyum folyoyu mikrodalga fırına attığınızda neler olacağını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.