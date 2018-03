'Mikroiğne' ile İğne Korkusuna Son!

Gelişen teknolojik gelişmeler ile birlikte, korkulu rüyası iğne olan insanlar da es geçilmedi. Deride çözünebilen yeni teknoloji mikroiğneler ile şırınga korkusu ve acısı tarihe karışıyor.

Tahmin edersiniz ki yaşlı ya da genç fark etmeksizin çoğumuz iğnelerden korkuyoruz. Defalarca iğne olmuş yetişkin insanlar dahi aşı olmaya giderken geriliyor, kaldı ki çocukları siz düşünün. Bu konuda çalışan bilim insanları iğnenin doğasını tamamen değiştirmeyi amaçlıyorlar.

Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucu süper hızlı enjeksiyon yapan oto şırıngalardan, vücuda iğne yerine, spreyle ilaç aktarmaya yönelik çeşitli yöntemler bulunmuştu. Bu yönde yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yeni yöntem ile birlikte, deride çözünebilen mikroiğneler sayesinde acı ya da korku hissiyatı yaşamayacağız.

ABD’de bulunan Teksas Üniversitesinde geliştirilen mikroiğne, geleneksel acı veren iğnelerin yerini almayı planlıyor. Bu teknikte iğne yine mevcut fakat o kadar ince ve kırılgan ki, deriye girdiğini hissetmeniz mümkün olmuyor. Asıl dikkatinizi çekecek olan nokta, iğnenin yapıldığı materyal sebebi ile kırıldıktan sonra kendi kendine çözünebiliyor olması. Bu yöntem ile her ilaç enjekte edilemese de, yöntem yinede umut verici.

Mikroiğnenin nasıl üretildiğini merak edecek olursanız, iğne üç boyutlu yazıcı ile üretiliyor. Üretimde “fused deposition modeling” denilen özel bir teknik sayesinde imal edilen, biyoçözünebilir ve termoplastik özelliklere sahip yeni bir materyaller kullanılmakta. Bu materyal ise ABD’nin tüm ilaç ve sağlık malzemelerinin onayını veren Foof and Drung Administration (FDA) kurumu tarafından onaylanmış durumda.

Üç boyutlu yazıcı ile üretilen mikroiğneler metrenin milyonda biri kalınlığa (1 mikrometre) kadar küçülebiliyor. Yazının başında aktardığımız gibi deri içine giriş sağlayan mikro iğneler acı hissi yaratmıyor. Çünkü kanda bulunan kırmızı kan hücreleri 5 mikrometre büyüklüğünde, iğne ise sadece 1 mikrometre büyüklüğünde karşımıza çıkıyor. Daha geniş iğne uçları da bulunan mikroiğne uçları ile daha büyük moleküllere sahip sıvı ilaçlar enjekte edilebilecek.

Yöntem sayesinde kullan-at iğne uçlarının rafa kaldırılacağı düşünülüyor. Bu sayede tıbbi atık miktarı da azaltılabilecek. Herkesin kolaylık ile kullanabileceği bu iğneler, uzmanlık gerektirmediğinden evlere taşınabilecek. Şu an için her şeyi ile kullanım yanlısı olan mikroiğnelerin tek problemi üretiminin pahalı olması. Eğer iğnelerin maliyeti düşürülür ise sağlık alanında büyük bir çığır açılır gibi görünüyor. Peki siz bu iğneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle her gün iğne yapmak zorunda olan hastalar için sizce de çok iyi olmaz mı?