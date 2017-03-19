Mikroskopla Baktığınızda Hayretler İçinde Kalacağınız 8 Nesne!

Gözlerimizle göremediğimiz o kadar çok şey var ki. Mikroskopla bakıldığında, baktığımız yer sanki farklı bir dünyaymış gibi geliyor insana . İşte mikroskopla baktığınızda sizi hayrete düşürecek 8 nesne.

Göz, insanın en değerli ve mucizevi organlarından biri. Böylesi mükemmel bir organa sahipken bile var olan birçok şeyi göremiyoruz. Ancak biz insanlar, dünyaya sanki merak etmek ve bunu gidermek için gelmişiz. Eksik olduğumuz her konuyu teknoloji üreterek kapatıyoruz. Mikroskop da böyle bir alet. İşte mikroskopla bakıldığında hayret uyandıracak 8 nesne!

1-Ampul Teli

Tungstenden yapılan yüksek dirençli bu tel, üzerinden elektrik geçince çok ısınıyor. Isınınca genleşen “akkor” isimli tel, neredeyse normal bir tel gibi aralanıyor.

2-Şeker

Şeker dünyanın en çok üretilen ve tüketilen ürünlerinden biri. Mikroskop altında bakıldığında şekerin kristalik bir yapıda olduğu görülüyor. Ayrıca şeker kristalleri kübik şeklindedirler.

3-20 Euro’luk Banknotlar

20 Euro’luk banknotlar, taklit edilmesi pek de kolay olmayan paralardırlar. Mikroskopla bakıldığında, banknotun içinde gizli harflerin bulunduğu görülüyor.

4-Bozuk Euro

Euro’ların bozukları üzerinde bile işaretler var. Elbette kalpazanlar bozuklukları taklit etmekte daha isteksiz. 200 kere büyütülmüş halde bile detayların ne kadar iyi olduğu görülüyor.

5-Pikseller

Renkli kareler, teker teker birleşerek her gün bilgisayar veya telefon ekranlarında gördüklerinizi oluşturuyor. Resimler, yazılar, işletim sistemi bileşenleri; hep piksel piksel dizilmiş ve her biri farklı renklendirilmiş küçük noktaların bileşimi.

6-İğne

160 yıl önce icat edilen ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran iğnenin ucu, mikroskopla bakıldığında böyle görülüyor.

7-Krizantem Çiçeği(Kasımpatı)

Krizantem çiçeği, spiral şeklinde ve altın orana sahip. Mikroskop altına konulduğunda ise sanki her bir parça kendisini tekrarlıyor gibi.

8-Çilek

Çileklerin üzerinde “Acari” isimli böcekler mevcut, ancak bunlar gözle görülebilir böcekler değil. Meyveleri yemeden önce yıkamak, işte bunun için çok önemli!