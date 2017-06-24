İstanbul milletvekili Barış Yarakaş, akıllı telefon ve tabletlerden alınan TRT vergisinin iptal edildiğini ve bunun fiyatlara 200TL'ye yakın etkisi olabileceğini söyledi.

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl akıllı telefon ve tabletlere, bu cihazların da dolaylı olarak bir televizyon ya da radyo olarak kabul edilebileceği söylenerek 'TRT' bandrol vergisi getirilmişti. Bu TRT bandrol vergisi başta telefon fiyatlarına yansımamış gibi görünse de eklendikten sonra stoğa gelen cihazlarla birlikte gözle görülür bir farkı ortaya çıkarmıştı. Öyle ki bu vergi akıllı telefon fiyatlarında %6 olurken, tablet ve normal bilgisayarlar için %2 olmuştu.

Aslında bu vergi eklendiği günden itibaren tartışma konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu vergiyle ilgili önemli bir karar da CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş tarafından açıklandı. Yarkadaş, avukatları aracılığıyla danıştaya başvurduğunu ve mahkemenin bu vergiyle ilgili incelemeleri tekrar gözden geçirerek iptal ettiğini duyurdu. Yarakaş, bu verginin iptaliyle birlikte akıllı telefon fiyatlarında 170TL - 200TL arasında bir düşüş yaşanacağını söylüyor.

Eğer bu verginin iptali beklendiği gibi gerçekleşirse ve direkt olarak fiyatlara yansırsa her akıllı telefon fiyatları her 1000TL'de 60TL azalacak. Öyle ki bu da ortalama 4500TL'lik bir telefonda 270TL indirim yapılması beklentilerini ortaya çıkıyor.

Haber her ne kadar kulağa güzel gelse de henüz bu kararın uygulanıp uygulanmadığını ya da fiyatlara tam olarak ne zaman yansıyacağını bilmiyoruz. Umarız, bu karar bir nebze de olsa akıllı telefon fiyatlarını rahatlatır.