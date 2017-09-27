TÜBİTAK ve Ekonomi Bakanlığı teşvikli, Elektronet firmasının ürettiği Milli ATM, 140 farklı işlemi gerçekleştirmesinin yanında ehliyet çıkarma ve toplu taşıma kart dolumu dahi yapabiliyor.

Türk mühendislerin ürettiği, TÜBİTAK’ın desteği ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle üretilen Milli ATM, 140 farklı işlem yapabiliyor. Bankacılık işlemleri dışında bir dakikada ehliyet çıkarabilen Milli ATM ile devlet tabanlı ödemeler, döviz, çek-senet bozdurma ve İstanbulkart gibi toplu taşıma kartı dolumu işlemleri yapılabiliyor.

Tamamen yerli sermaye ile kurulan ve dünyanın çeşitli ülkelerine teknoloji ihraç eden Elektronet A.Ş. tarafından geliştirilen Milli ATM, şu anda 7 ülkede kullanılıyor. ABD dahil birçok ülke ise mevcut ATM sistemlerini rafa kaldırarak Milli ATM’nin siparişi için sıraya girmiş durumdalar. Milli ATM’nin kullanıldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde ehliyetlerin yarısı, ruhsatların ise tamamı bu cihazlarda basılıyor.

Türkiye’de 6 ay içerisinde kullanılmaya başlanacak

Ürünü geliştiren şirketin İcra Kurulu Başkanı olan Can Yanyalı, geleneksel ATM’lerin artık yetersiz kaldığını ve müşterilerin beklentilerine cevap vermekte zorlandığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 30 yıldır aynı ATM'ler üretiliyor. Para alıyor, para veriyor. Bizde de durum çok farklı değil, ATM’ler sadece bankacılık işlemleri için kullanılıyor. Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün. Milli ATM ile bu önyargıyı kırdık. Kuruluşumuzdan bu yana ATM’ler için 20 milyon dolar yatırım yaptık. Elektronet olarak 300’ü yurtdışında 1.000 patente sahibiz ve 20’den fazla ülkeden mühendisle çalışıyoruz. Türk mühendislerin dünyadaki meslektaşlarından bilgi olarak hiçbir eksiği yok. Hatta risk alma kabiliyetleri çok yüksek, her zaman yapacaklarına inanıyorlar ve çoğu zaman da bunu başarıyorlar. Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ile Milli ATM’miz, altı ay içinde Türkiye'de de kamu kurum ve bankalarında kullanılmaya başlanacak. Vakıfbank ile görüşmelere başladık, bir cihaz kuruyoruz 6 ay kadar bir test sürecimiz olacak. Bizim için öncelik kamu, onlar Milli ATM’ye öncülük ediyor.”

Her bankanın kendi ATM’sinden sorumlu olduğunu, bakım ve güvenlik gibi konularda bir sermayeye ihtiyaç duyulduğunu ve bu sermayenin de vatandaşa yansıdığını belirten Yanyalı, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Dünyada ATM Operatörlüğü sistemi uygulanmaya başlandı. Bu sistemde bankaların ATM sahibi olmasına gerek yok. Böylelikle bakım ve güvenlikle ilgili maliyetler ortadan kalkıyor. Sistem tüm bankaların ve kurumların aynı ATM’leri kullanmasına olanak sağlıyor. Bankaların her mahalleye bir ATM kurmaları sürdürülebilir bir sistem değil. Üstelik teknoloji sürekli geliştiği için yenilenmesi de gerekiyor. Neden onlarca farklı ATM’den işlem yapıyoruz? İşlemleri aynı makinede yapmamızın önünde hiçbir engel yok. İlgili kurumun entegrasyonu yeterli. Bu hem bankalara hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Biz Elektronet A.Ş. olarak Türkiye’nin ATM Operatörü olmaya adayız.”