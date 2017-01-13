Milli Eğitim Bakanı’ndan Öğrencilere Müjde: Sömestrda ‘Ev Ödevi’ Verilmeyecek!

MEB Bakanı İsmet Yılmaz, sömestr tatilinde öğrencilere tek tip alana yönlendirilen ev ödevleri verilmemesini, buna karşılık kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesini sağlayacak faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

MEB Bakanı İsmet Yılmaz, nitelikli eğitimin toplumun her bireyine ulaştırılmasının gerektiğini belirterek sömestrda öğrencilerin hedeflerinin kendilerini yalnızca akademik olarak donatmak değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da geliştirmek olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin çağa uyum sağlamak amacıyla eleştirel düşünebilen, problemlere etkili çözümler üretebilen bireyler olmasının gerekliliğinden bahseden Yılmaz, sömestrda bu anlamda yapılacak her bir faaliyetin büyük önem arz ettiğini belirtti. Bakan Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

"Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Okul dışı zamanlardaki eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle köprü kurarak bir bütün oluşturması ise öncelikle velilerin öğrencilere desteği ile mümkün kılınacaktır. Bu bağlamda, kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri, ev ödevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla öğrencilere kazandırılması ayrı bir önem taşımaktadır.

Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır."

Karnelerin yalnızca bir amaç olmadığını söyleyen Yılmaz, bunun başarının değerlendirilmesi anlamında bir araç olduğunun hem öğrencilere hem de velilere anlatılması gerektiğine dikkat çekti.